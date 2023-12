Microsoft Surface Laptop 5: il PC perfetto per i professionisti, in sconto del 10% su Amazon

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente strepitosa: l’ottimo portatile Microsoft Surface Laptop 5, nella sua iterazione color “Platino” con schermo da 13″, processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, costa solo 1348,27€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non di meno, si ha la possibilità di godere di tantissimi vantaggi con il noto portale di e-commerce americano. Grazie ad Amazon infatti, avrete accesso alla consegna celere in meno di 24 o 48 dal momento dell’ordine, si potrà dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque soluzioni a tasso zero con il sistema interno al sito. Si può effettuare il reso gratuitamente fino al 31 gennaio 2024 in caso di gravi problematiche o di ripensamento e c’è perfino la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata.

Microsoft Surface Laptop 5: tanti motivi per acquistarlo

Questo fantastico device di casa Microsoft è un super Best Buy; è dotato di un processore Intel Core i5 di dodicesima generazione che assicura performance strepitose sia nel gaming che nell’utilizzo lavorativo. Va bene anche per fare leggero editing video o post produzione grafica o, perché no, anche programmazione. C’è un display PixelSense touchscreen da 13,5″ LCD super risoluto che garantisce una nitidezza senza eguali e si può anche utilizzare con la Surface Pen, oltre che con le dita o le gestures tramite trackpad. Ci sono porte Thunderbolt4 USB Type-C e vi è una batteria dalle alte prestazioni e dalla durata eccellente. I microfoni Studio garantiscono un sound pazzesco di livello cinematografico e c’è perfino il Dolby Vision e il Dolby Atmos.

Il Surface Laptop 5 è dotato di Windows Hello, lo standard per la sicurezza integrata di Windows 11 e vi è anche uno spazio per l’archiviazione protetta all’interno nel cloud di OneDrive con Microsoft 365. Con un prezzo di 1348,27€ al posto di 1499,00€, IVA inclusa, non potete certo lasciarvelo sfuggire.

