Microsoft Surface Laptop 5: il laptop più potente ad un prezzo WOW su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un computer portatile semplicemente sensazionale per quello che offre; è in super sconto su Amazon in occasione dei Black Friday ma vale molto più di quanto costa. Si chiama Microsoft Surface Laptop 5 ed ha un prezzo di listino di 2099,00€ ma lo pagherete solo 1499,99€, spese di spedizione incluse. Considerate che il modello in questione è quello in colorazione nera, con schermo (touchscreen) da 15″, processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, 16 GB di RAM e ben 512 GB di spazio su un SSD super veloce. La scheda video, come sempre, è dedicata: parliamo di una Intel Iris Xe Graphics. Il sistema operativo invece, è Windows 11.

Microsoft Surface Laptop 5 su Amazon: il miglior portatile che vi sia

Come detto, il Surface Laptop 5 è un vero portento; ci troviamo di fronte ad un portatile elegante e super leggero, con una tastiera comoda e confortevole anche per un utilizzo prolungato. La colorazione nera è poi affascinante. Il display è da primo della classe: parliamo di un PixelSense da 15 pollici che è pensato per farvi avere una produttività ad altissimi livelli. La visione dei contenuti, così come il gaming, sarà spettacolare. A proposito, il processore Intel Core i7 di dodicesima generazione con scheda video integrata cambierà il vostro modo di utilizzare il PC. Ci sono microfoni studio e funzionalità avanzate della fotocamera che sfruttano le potenzialità di Windows 11. Non manca l’intrattenimento di livello cinematografico con Dolby Vision e Dolby Atmos. A protezione dei dati vi è Windows Hello, un sistema di sicurezza che renderà il vostro PC a prova di hacker.

Il portatile di Microsoft gode della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato), si può dilazionare l'importo in comode rate con CreditLine di Cofidsis e c'è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024.

