Microsoft Surface Laptop 5 da 13": sconto FOLLE del 19% su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un computer portatile veramente eccellente, eccezionale sotto tutti i punti di vista, anche economico per ciò che ha da offrire. È un prodotto premium, realizzato da Microsoft, la casa costruttrice che sviluppa e distribuisce il sistema operativo Windows. In poche parole, ci riferiamo al Surface Laptop 5 che, nella sua iterazione con schermo da 13 pollici, processore Intel Core i5 di dodicesima generazione e con 256 GB di SSD interno, si porta a casa con 971,92€ al posto di 1199,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che lo sconto è esagerato e a questa cifra è difficile trovare di meglio.

Microsoft Surface Laptop 5: tanto risparmio per un device top

È un dispositivo pensato per lo studio, per il lavoro in mobilità, per lo svago multimediale, per l’intrattenimento ma anche per il gaming; non c’è niente che non possa fare e poi è meraviglioso grazie al suo design sottile ed elegante. Troviamo la copertura in Alcantara e c’è anche la scheda video integrata Intel Iris Xe Graphics. Avrete a disposizione poi 8 GB di memoria RAM, perfetti per usufruire di un multitasking avanzatissimo e vi è poi una batteria capiente che assicura ore ed ore di autonomia con una singola carica.

Acquistandolo da Amazon riceverete tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare infatti la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Si può anche godere del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e volendo, potrete anche scegliere di dilazionare l’importo del laptop in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. A soli 971,92€ questo portatile è veramente eccezionale; non lasciatevelo sfuggire perché è un best buy su tutta la linea ma siate veloci: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.