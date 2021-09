Microsoft Surface Go 3: UFFICIALE con tanti accessori

Microsoft Surface Go 3, la Surface Slim Pen 2 e il nuovo Ocean Plastic Mouse sono appena stati presentati ufficialmente. Scopriamo le loro caratteristiche.

Microsoft Surface Go 3: tutte le informazioni

L'OEM di Redmond ha lanciato per la prima volta il laptop Surface Go come un PC interessante, performante ed economico nel 2018. Da allora, il dispositivo ha goduto di una grande accoglienza da parte del pubblico, tanto da spingere la compagnia a rilasciare la seconda iterazione dello stesso.

Il modello di seconda generazione è stato uno dei migliori laptop presenti in circolazione… fino ad ora. Ecco infatti il nuovo Surface Go 3. In termini di design, il portatile non è molto diverso dal suo predecessore. Tuttavia, l'azienda ha inserito i processori Intel di ultima generazione sotto il cofano. Il terminale è alimentato dai SoC Intel Pentium GOLD 6500Y e Core i3-10100Y. Si dice che i chip aggiornati apportino un miglioramento delle prestazioni fino al 60% rispetto al gadget di due anni fa.

I processori di Surface Go 3 sono coadiuvati da da 4 GB o 8 GB di RAM. Il laptop è inoltre dotato di 64 GB storage eMMC, ma ci saranno upgrade con 256 GB di SSD. Viene fornito con una porta USB-C, Surface Connect, audio da 3,5 mm, un lettore di schede microSD e uno slot Nano-SIM (sui modelli LTE).

Il PC esegue Windows 11 e la fotocamera supporta il riconoscimento facciale di Windows Hello. Surface Go 3 parte da 399 dollari per il modello base.

L'azienda ha anche presentato la nuovissima Surface Slim Pen 2, un degno aggiornamento rispetto alla Slim Pen. Questa si inserisce magneticamente nella tastiera dei PC e presenta una migliore sensazione tattile. Microsoft afferma che sta estendendo la tecnologia esistente così da farla integrare al meglio in diverse app; ha anche mostrato lo stilo utilizzato in Adobe Photoshop.

La Slim Pen 2 è alimentata da un chip Microsoft G6 personalizzato e può funzionare con tutti i prodotti che l'azienda ha presentato oggi, inclusi Surface Pro 8, Surface Go 3, Pro X e Surface Duo 2 tramite il suo copripenna. Costa $ 129,99 negli Stati Uniti.

Oggi è stato presentato anche l'Ocean Plastic Mouse. Proprio come suggerisce il nome, il nuovo mouse di Microsoft è un prodotto del riciclo e della sostenibilità dell'azienda. Il guscio del topo è composto per il 20% da plastica oceanica riciclata e imballaggi riciclabili al 100%.