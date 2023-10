Microsoft Surface Go 3: PC tuttofare ma anche tablet, costa POCHISSIMO

Oggi vogliamo parlarvi di un dispositivo veramente eccezionale: è uno dei tablet più versatili che vi siano in circolazione. Ci riferiamo, ovviamente, al Microsoft Surface Go 3, un prodotto che dispone di uno schermo touchscreen da 10,5″, di un processore dual-core Intel Pentium Gold 6500Y coadiuvato da 8GB e da 128 GB. La colorazione in sconto al prezzo speciale di 552,66€ è quella nera ed ha il modulo solo Wi-Fi.

Microsoft Surface Go 3: il tablet tuttofare per studenti e non solo

Questo è un tablet pensato per farvi ottenere il meglio da Windows 11; infatti supporta la Surface Pen (acquistabile in separata sede) che serve per disegnare, prendere appunti, fare lavori di grafica con estrema precisione e non solo. Con questo device avrete la versatilità di un laptop e la leggerezza di un tablet. Il processore spinge nelle operazioni più complesse ed è eccellente per lavorare o per studiare; si può utilizzare come gadget multimediale anche perché dispone di uno stand integrato. ottimi gli speaker e i microfoni di qualità “Studio”; ha il connettore jack audio da 3,5 mm, la porta USB Type-C, vanta il Bluetooth 5.0 e c’è anche lo slot per le schede microSDXC. Completa il tutto la webcam HD da 1080p per fare videocall in altissima risoluzione.

Non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione: a soli 552,66€ infatti, il Microsoft Surface Go 3 è un best buy senza rivali, un tablet che, all’occorrenza è in grado di trasformarsi in un computer portatile completo, magari con l’ausilio della cover tastiera ufficiale dell’azienda (o con una semplice keyboard Bluetooth), con la Surface Pen e non solo. Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) in 24 o 48 ore: non lasciatevelo sfuggire. Questo è uno dei tablet più versatili del mercato che costa poco ma offre tanto. Ci sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.