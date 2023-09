Microsoft Surface Go 3: non chiamatelo solo "tablet", è MOLTO di più

Nel mondo di tablet i dispositivi di casa Apple sono i prodotti più venduti ed apprezzati del settore; anche noi ammiriamo le caratteristiche tecniche e le potenzialità di questi oggetti ma c’è da dire che esiste un’azienda che realizza dei terminali votati alla produttività che superano – su moltissimi fronti – i rivali di Cupertino. Parliamo dei Surface, gadget ibridi due-in-uno, dotati di tecnologie all’avanguardia, di schede tecniche interessanti e complete, con un design minimal e supportano tanti accessori esterni. Nello specifico, noi vogliamo consigliarvi l’ottimo Microsoft Surface Go 3 che, nella sua iterazione con a bordo il processore Intel Pentium Gold 6500Y con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna su SSD, si configura come una delle scelte più valide da fare se si cerca un articolo completo. Lo trovate su Amazon a 610,89€, spese di spedizione incluse.

Microsoft Surface Go 3: il più versatile

Questo non è solo un tablet; è vero che è dotato di Windows 11 Home in S Mode, ma si può sbloccare divenendo – a tutti gli effetti – un laptop sotto mentite spoglie, anche perché vi permetterà di installare software scaricati dal browser. Il Surface Go 3 supporta la Surfaec Pen ma anche la cover tastiera che ne amplia le potenzialità. Vi permette di giocare, imparare, studiare, seguire le serie TV o le partite senza il minimo problema.

La batteria dura 11 ore con un utilizzo intenso ma si ricarica in fretta con il cavo proprietario o mediante la porta USB Type-C. È altresì piccolo e comodo da portare in giro, vanta una webcam HD da 1080p per le videocall, dispone di due microfoni Studio e c’è anche il lettore di schede microSDXC che espande la memoria interna del device. Comodissimo per l’intrattenimento “in mobilità” perché c’è il Dolby Audio integrato e il Wi-Fi 6. A soli 610,89€ questo è un best buy assoluto; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.