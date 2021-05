Siete alla ricerca di un buon tablet per il lavoro, lo studio o il semplice svago? Il Microsoft Surface Go 2 potrebbe essere la vostra scelta ideale e oggi è in offerta su Amazon a soli 498,66 euro per la versione da 8GB di RAM e 128GB di SSD. Il ribasso del 22% corrisponde a uno sconto effettivo di 140,34 euro sul prezzo di listino anch'esso ribassato perché sceso a quota 639 euro.

Microsoft Surface GO 2: le specifiche tecniche del tablet

Il Microsoft Surface Go 2 è molto più di un semplice tablet perché grazie alle sue caratteristiche, questo dispositivo può essere visto come un computer in miniatura. Il processore Intel Pentium Gold 4425Y, gli 8 GB di RAM e i 128 GB SSD di memoria di archiviazione rendono ogni operazione fluida e dinamica. Il display da 10.5 pollici è ideale per ogni genere di attività, dallo svolgimento dei compiti alla partecipazione alle classi virtuali.

Surface Go 2 dispone altresì di un touchscreen PixelSense che lo rende accessibile e utilizzabile anche senza mouse. Il sistema operativo, poi, è Windows 10 Home in modalità S, ovvero adattato al funzionamento di un tablet, ma con tutte le peculiarità di Windows. Tra le features da non sottovalutare compaiono la batteria integrata che garantisce circa undici ore piene di autonomia e la tecnologia Dolby integrata ideale per riprodurre contenuti musicali e in streaming.

Grazie alla connettività Wi-Fi, il tablet può essere utilizzato ovunque sia necessario senza preoccuparsi di problemi di rete insicura o lenta. Da sottolineare, infine, che la memoria può essere espansa fino a 1 TB attraverso il lettore di schede MicroSD e che questa versione non supporta la connettività LTE.

Potete, quindi, acquistare Microsoft Surface Go 2 a soli 498,66 euro su Amazon, nonché uno dei prezzi più bassi di sempre.

