Sei in cerca di un paio di auricolari true wireless? Microsoft Surface Earbuds sono in offerta su Amazon a soli 164,99€. Il ribasso del 10% corrisponde a uno sconto effettivo di 19,34€ che rende queste wearable più convenienti. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Microsoft Surface Earbuds: design accattivante ma non solo

Grazie alla loro forma particolare e inusuale, queste wearable prodotte da Microsoft non passano inosservate. Disponibili nella loro colorazione bianca, le true wireless della linea Surface promettono prestazioni di qualità.

Nonostante la forma particolare, in realtà questi auricolari si adattano perfettamente al padiglione auricolare grazie al loro formato in ear. La vestibilità è resa ulteriormente comoda e sicura grazie ai quattro punti di ancoraggio.

Il vero asso nella manica delle Microsoft Surface Earbuds è la superficie touche reattiva che permette di gestire la riproduzione musicale. A seconda delle gestures utilizzate si può regolare il volume, accettare o terminare le chiamate, saltare un determinato brano o richiamare l’assistente.

Queste wearable sono adatte sia all’ascolto di tracce musicali che a essere utilizzate in chiamata. I doppi microfoni inseriti all’interno degli auricolari riducono i rumori e le interferenze e restituiscono una voce chiara e nitida.

Il case che funziona altresì come custodia di ricarica fornisce fino a 24 ore di carica. Le cuffie, invece, hanno un’autonomia di 8 ore con una sola ricarica.

In confezione sono sempre incluse tre paia di punte auricolari in silicone – S, M L- con cui rendere ancora più confortevoli le wearable.

Puoi acquistare le Microsoft Surface Earbuds a soli 164,99€ su Amazon nella loro colorazione bianca. Acquistale oggi e ricevile in meno di 48 ore grazie all’abbonamento Prime. Spedizioni gratuite anche in caso di primo acquisto. Questo prodotto, infine, è idoneo alla rateizzazione attraverso il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable