Microsoft sta per lanciare i nuovi portatili della linea Surface

In queste ore apprendiamo che Microsoft sta lavorando ai nuovi portatili della linea Surface; presto dovrebbe arrivare il modello entry level “Laptop Go 3“. Insieme a questo però, potrebbe giungere sul mercato anche il tablet Surface Go 4. Andiamo con ordine s scopriamo tutti i dettagli.

Microsoft Surface Laptop Go 3: cosa sappiamo?

Microsoft non è solo un brand famoso per aver realizzato il sistema operativo Windows; di fatto, costruisce anche hardware di alto profilo. Pensiamo ai portatili Surface, ai tablet due-in-uno e anche ai device multi-piattaforma Surface Duo/Duo 2. Adesso pare che la compagnia sia alle prese con le nuove iterazioni low-cost destinate agli studenti e ai giovani professionisti. Dalla certificazione FCC infatti, scopriamo che il prossimo device della società sarà il Laptop Go 3. Secondo altre informazioni però, potrebbe giungere insieme al Surface Go 4. Il portale per la certificazione non rivela i dettagli dei dispositivi in questione; sappiamo solo che arriveranno presto. Un gadget è indicato con il numero di modello “C3K-2067” e nella sua descrizione troviamo scritto solo “dispositivo informatico portatile” con modulo Wi-Fi e Bluetooth.

Dal sito si evince anche un diagramma del dispositivo che suggerisce che questo avrà un design simile a quello del predecessore lanciato due anni or sono. Quest’ultimo è un ottimo prodotto per studenti, lavoratori che sono spesso in viaggio: è alimentato da un processore Intel Core i5 e da 4 o 8 GB di RAM con memorie eMMC da 64 GB o SSD da 128 o 256 GB. Il nuovo modello potrebbe avere specifiche tecniche più importanti ma è presto per dirlo. D’altronde, si tratta comunque di un gadget destinato alla fascia bassa del mercato. Il modello del 2021 infatti, è leggerissimo (solo 1,1 Kg), ha uno schermo touchscreen PixelSense da 12,4″ e una tastiera comoda ma non retroilluminata. Speriamo che l’iterazione del 2023 disponga di una backlight LED dietro ai tasti, ma onestamente non ci speriamo troppo.

Ad ogni modo, se siete interessati al Surface Laptop Go 2, sappiate che si trova in sconto su Amazon a 649,00€ nella versione 8+128 GB.

