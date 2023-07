Microsoft Ocean Plastic: il mouse sostenibile a 15€ al Prime Day

Microsoft Ocean Plastic è l’innovativo mouse realizzato per il 20% da plastica riciclata dagli oceani. Acquistare questo prodotto è fare una scelta ecosostenibile importante. Oggi è in super offerta su Amazon grazie al Prime Day. Non perdere troppo tempo, potresti perderti questa occasione. Acquistalo subito a soli 15 euro, invece di 27,99 euro.

Grazie alla tua iscrizione al servizio Prime hai anche inclusa nell’offerta la consegna gratuita espressa direttamente a casa tua. Fai del bene all’ambiente che ti circonda. Scegli un prodotto che è stato realizzato con plastica marina proveniente dai rifiuti recuperati da oceani e corsi d’acqua, puliti ed elaborati in pellet di resine plastiche riciclate.

Microsoft Ocean Plastic: il mouse tecnologico amico dell’ambiente

Con il Mouse Microsoft Ocean Plastic si è fatto un passo avanti nella tecnologia amica dell’ambiente. Dietro un’attenzione importante alla natura e al riciclo, troviamo componentistiche di qualità molto interessanti. Questo modello lo connetti al tuo computer in modalità wireless tramite tecnologia Bluetooth 5.0. La batteria garantisce una durata fino a 12 mesi. Leggero e silenzioso, grazie alla sue dimensioni compatte lo porti sempre con te.

Mettilo nel carrello a soli 15 euro, invece di 27,99 euro. Ottieni questo incredibile sconto se sei un cliente Prime. Quindi approfitta subito del Prime Day attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. I vantaggi sono prezzi sempre vantaggiosi, pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.