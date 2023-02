Microsoft Laptop Studio: tablet e PC, potente da paura, ad un prezzo WOW

Oggi vogliamo parlarvi di un portatile semplicemente eccezionale per tutti gli utilizzi. Ovviamente ci riferiamo al meraviglioso Microsoft laptop studio, un prodotto versatile, leggero, potente e soprattutto multifunzione che si porta a casa con 1859,00 €. Non lasciatevi ingannare dal prezzo. Lui è un vero e proprio flagship nel mondo dei computer, infatti presenta caratteristiche tecniche da fuoriclasse che lo rendono perfetto per tutti gli utilizzi. È un articolo pensato per chi fa produzione grafica, per chi monta video, per chi vuole giocare e allo stesso tempo desidera un prodotto compatto da portare sempre con sé. Certo, pensa un po’, ma neanche troppo rispetto a quello che si potrebbe pensare.

Microsoft Surface Laptop Studio: a chi si rivolge?

Microsoft laptop studio è versatile ma anche potente. Analizziamolo nel dettaglio: presenta un display pixelsense da 14,4” dotato di multitouch. Si può utilizzare con la Surface Pen e questo lo rende adatto a tutti coloro che vogliono fare illustrazione o lavori di grafica.

Sotto la scocca troviamo un processore Intel Core i7 con ben 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD interno. Come non amare poi la scheda video dedicata, una GPU RTX NVIDIA 3050 Ti. Non sarà la più potente del settore, ma per lavori pesanti di grafica, render 3D, modellazione, editing video anche in 4K HDR, andrà super bene. Parliamoci chiaro: questo è un prodotto professionale pensato per chi vuole lavorare. Difficilmente lo acquisterete per giocare ma sappiate che volendo lo potrete fare. Vi basterà attaccare un monitor tramite la USB o attraverso il modulo Bluetooth e sarete pronti all’azione, magari sfruttando Xbox Game Pass, ad esempio. Dispone poi di un eccellente sistema di dissipazione del calore, che lo renderà sempre fresco anche sotto sforzo e durante i carichi di lavoro più pesanti.

Forse non sarà leggero come un MacBook Air, ma fa delle prestazioni della potenza brutta la sua killer feature a differenza della controparte di casa Apple.

Vi invitiamo a prenderlo seriamente in considerazione se volete comprare una workstation portatile e che all’occorrenza può diventare perfetta per un setup desktop. Viene venduto da un venditore terzo su Amazon, ma godrete comunque di tutte le garanzie del caso: costa solo 1859,00 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.