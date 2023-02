Microsoft Laptop Studio sfida i MacBook Pro (2023) ed è anche in sconto

Uno dei prodotti più interessanti dell’ultimo periodo è sicuramente il Laptop Studio di Microsoft. Questo è un gadget che è, all’occorre, sia un portatile potentissimo, sia un tablet incredibilmente versatile, sia una tavoletta grafica con cui disegnare. Volendo, lo si può utilizzare anche come workstation o come console gaming. Oggi è in super sconto a 2699,00€ al posto di 3249,00€. Capiamo bene che è una cifra altissima, ma ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia unica nel suo genere. Pensate che c’è un SSD da ben 2 TB di spazio interno, mentre la memoria RAM è da oltre 32 GB; questo implica che godrà di tantissimo spazio e che il multitasking sarà eccezionale e velocissimo.

Microsoft Laptop Studio: tre prodotti in uno

Ovviamente da Amazon riceverete una serie di vantaggi esclusivi; citiamo in primo luogo, la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio. Le spese di spedizione saranno totalmente gratuite e volendo c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis. Altresì, si potrà dilazionare il pagamento con il sistema interno al sito.

Il dispositivo è veloce, potente, performante ed è dotato di Windows 11. Sotto la scocca c’è un processore Intel Core i7 coadiuvato da RAM da 32 GB, da uno storage da 2 TB e da una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Anche lo schermo è un ottimo pannello da 14,4 pollici super realistico con tecnologia OLED al seguito. È basculante e grazie ai suoi movimenti si può utilizzare al meglio in diverse posizioni. Infine, la batteria assicura un giorno di uso intenso con singola carica. Concludiamo con un’ottima dotazione di porte USB Type-C 4.0 Thunderbolt4 che renderà immediati i trasferimenti dei file. Questo è un prodotto potentissimo, adatto a creativi e designer. A 2699,00€ al posto di 3249,00€ è da comprare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.