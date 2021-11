Microsoft: la FPS Boost arriva su 33 giochi xCloud

La funzione Xbox FPS Boost di Microsoft arriva su 33 titoli facenti parte dell'xCloud (Xboc Cloud Gaming). Vediamo quali sono e cosa cambia.

Microsoft: quali sono i titoli compatibili con la Xbox FPS Boost?

L'OEM di Redmond sta introducendo la sua modalità Xbox FPS Boost sul cloud. Il produttore di Xbox sta lanciando la suddetta feature su 33 giochi su Xbox Cloud Gaming (xCloud) oggi, come parte di una grande spinta per la retrocompatibilità del marchio che vede 76 nuove aggiunte di giochi per le moderne console. FPS Boost sarà abilitato su tanti titoli come Fallout 4, Fallout 76 e The Evil Within 2 e molti altri.

Fino ad oggi, l'opzione FPS Boost, che migliora il funzionamento dei giochi esistenti, è stata esclusiva delle console Xbox Series X e Series S. È stato estesa la compatibilità con l'xCloud Gaming perché il servizio è ora completamente alimentato dall'hardware della Series X personalizzato.

Mentre l'azienda ha migliorato i frame rate di alcuni giochi compatibili con le versioni precedenti, la FPS Boost migliora i giochi più vecchi senza che gli sviluppatori debbano apportare modifiche. I 33 videogames aggiunti oggi erano stati precedentemente migliorati per le console Xbox Series X/S.

Segnaliamo che Microsoft sta inoltre aggiungendo 76 nuovi giochi alla libreria e ha abilitato la FPS Boost su altri 37 nuovi titoli su Xbox Series X/S.

Ecco l'elenco completo: