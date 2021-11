Microsoft Edge integra Office, più pubblicità in arrivo?

Il browser Microsoft Edge basato su Chromium continua a crescere, sia in popolarità che in numero di feature. Le ultime introdotte su Edge Canary sono interessanti: innanzitutto, c’è l’avvio dei test per l'integrazione del pacchetto Office nel browser. Altra novità meno piacevole è, invece, l’aumento degli avvisi pop-up contenenti anche pubblicità. Da cosa è dovuta quest’ultima idea?

Microsoft Edge avrà più pubblicità? Non proprio

Iniziamo dall’integrazione di Office. Questa soluzione adottata dagli sviluppatori di Microsoft Edge consentirà agli utenti di accedere più rapidamente e direttamente da browser alle app Microsoft 365. Il programma mostrerà nel menù di scelta rapida una nuova opzione chiamata “Nuova scheda Office”. Come da nome, essa permetterà di aprire app online come Word ed Excel.

Ciò non riguarderà solamente gli utenti abbonati a Microsoft 365, bensì anche coloro che possiedono un normale account Microsoft. Insomma, tutti potranno godere di questa novità.

Per quanto riguarda gli annunci, invece, Microsoft Edge mostrerà più avvisi e consigli tramite pop-up per servizi Microsoft. Un esempio ripreso da Windows Latest riguarda l’app Microsoft Start: “Scarica la nuova app Microsoft Start. Proprio come sul tuo PC, notizie affidabili personalizzate, giochi, meteo e altro ancora, tutto in un'unica app”. In altri banner si legge, invece, la richiesta di Microsoft di raccogliere più dati – comunque non associati al dispositivo o all’account – per migliorare l’esperienza di ricerca su Microsoft Edge.

Questi pop-up potranno essere disabilitati tramite il pulsante “X” apposito, ma ciò non prevede la rimozione definitiva degli avvisi in questione. Al momento non sembrano essere, quindi, annunci strettamente pubblicitari per brand terzi. Tutto ciò che Microsoft Edge si limita a mostrare è l’insieme di servizi proposti dal colosso di Redmond. Non è da escludere un’evoluzione futura con introduzione di pubblicità vere e proprie, ma non sembra rientrare negli intenti dell’azienda di Satya Nadella.