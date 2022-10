Microsoft Comfort Mouse: QUALITÀ e prezzo TOP

È vero che un mouse è importante ma non si può spendere sempre un occhio della testa per averne uno di qualità. Beh oggi Amazon è venuto incontro alle tue esigenze regalandoti questa offerta imperdibile. Metti nel tuo carrello Microsoft Comfort Mouse 4500 a soli 17,92 euro, anziché 22,90 euro.

Non farti ingannare dal prezzo basso pensando che non possa garantire buone prestazioni. A dispetto del costo questo mouse è davvero eccezionale. È molto preciso e veloce nel seguire i movimenti della tua mano. È ergonomico e ha un interfaccia semplice e intuitiva. Anche per chi non è esperto sarà semplice attivarlo sul proprio PC.

Se non vuoi spendere un capitale ma comunque desideri un mouse di una certa qualità, approfitta di questa offerta di Amazon. Acquista ora Microsoft Comfort Mouse 4500 a soli 17,92 euro.

Microsoft Comfort Mouse 4500: un vero portento spendendo poco

Grazie alla tecnologia BlueTrack, che combina la potenza dell’ottica con la precisione del laser, Microsoft Comfort Mouse 4500 ti garantirà un tracciamento praticamente su qualsiasi superficie, anche senza tappetino. Il puntamento è preciso e veloce.

Il design ergonomico con impugnature laterali in gomma e una forma sagomata si adatterà perfettamente alla tua mano, sia che tu usi la destra o la sinistra. Inoltre potrai personalizzare tutti i pulsanti per adattarli alle tue esigenze, così da avere un accesso più rapido alle funzioni che più t’interessano.

È compatibile sia con Windows che con Mac OS e, una volta inserito, scaricherà in automatico i driver che servono per l’installazione e lo potrai subito usare.

Davvero un’offerta da non perdere e su cui bisogna fiondarsi prima che i pezzi disponibili si esauriscano. Quindi non perdere altro tempo, corri su Amazon e metti subito nel tuo carrello Microsoft Comfort Mouse 4500 a soli 17,92 euro, anziché 22,90 euro.

