Secondo quanto ribadito in un recentr comunicato online, sembra che Microsoft aggiornerà Windows 10 ogni anno con nuove funzionalità.

Microsoft: il piano per i futuri aggiornamenti del software

L'OEM di Redmond afferma che sta pianificando di aggiornare Windows 10 ogni anno con futuri update ricchi di tante funzionalità. A partire da oggi, Microsoft rilascerà l'aggiornamento di Windows 10 a novembre dl 2021 e il prossimo majour update sarà disponibile più avanti nel 2022. Questa cadenza corrisponde alla stessa utilizzata da Windows 11, che introdurrà anche nuove funzionalità su base annuale.

“Passeremo a una nuova cadenza di rilascio di Windows 10 per allinearci con la cadenza di Windows 11, mirando ai rilasci di aggiornamento delle funzionalità annuali“, spiega John Cable, responsabile della manutenzione e della consegna di Windows di Microsoft. “Il prossimo aggiornamento delle funzionalità di Windows 10 è previsto per la seconda metà del 2022“.

L'impegno dell'azienda per i futuri aggiornamenti delle funzionalità di Windows 10 arriva dopo che la società ha taciuto sui suoi piani durante la presentazione di Windows 11 all'inizio di quest'anno.

Tuttavia, non è ancora chiaro cosa la compagnia manterrà attivo Win10 in futuro. L'aggiornamento di novembre 2021 è un minor update, con l'unica caratteristica di spicco per gli utenti che è il supporto di calcolo GPU nel sottosistema Windows per Linux (WSL). Non di meno, Redmond ha anche già iniziato a implementare il nuovo Microsoft Store sui vecchi PC all'inizio di questo mese.

La maggior parte dei piani futuri della società sono comprensibilmente relativi a Windows 11, ma pare che l'azienda voglia supportare la precedente iterazione almeno almeno fino al 14 ottobre 2025. Potremmo vedere due o forse tre aggiornamenti delle funzionalità di Windows 10 fino alla data di fine del supporto.

Microsoft sta anche accelerando il lancio di Windows 11 oggi. Cable aggiunge: