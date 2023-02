Microsoft 365 Family e Norton 360 Deluxe: bundle di 15 mesi scontato del 69%

Grande sconto Amazon per il pacchetto Microsoft 365 Family da 15 mesi. Oggi, infatti, è possibile acquistarlo insieme a Norton 360 Deluxe sempre valido per 15 mesi al prezzo di soli 56,99 euro invece di 184,42 euro. Lo sconto del 69% consente di risparmiare oltre 100 euro rendendo l’offerta davvero incredibile: pagherete due servizi utilissimi ad appena 3,79 euro al mese. La promozione è valida per poco tempo e l’attivazione è semplicissima perché vi arriverà tutto per email dopo il pagamento.

Microsoft 365 Family e Norton 360: sconto incredibile del 69%

Con Microsoft 365 Family potrete accedere a tutto il pacchetto Office, sia su PC Windows che su macOS, iOS e Android. Da non sottovalutare la possibilità di ottenere anche 1 TB di spazio d’archiviazione su OneDrive per ogni utente della famiglia incluso nell’abbonamento e che questo piano consente di registrare fino a 6 utenti. Include le app premium di Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook) sempre aggiornate. Con Norton 360 Deluxe, invece, avrete una protezione completa da malware, spyware e ransomware e altre minacce online oltre alla Secure VPN che protegge le informazioni personali con crittografia avanzata.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile ottenere 15 mesi di Microsoft 365 Family e 15 mesi di Norton 360 Deluxe, con un unico bundle, al prezzo scontato di 56,99 euro invece di 184,42 euro. L’offerta garantisce uno sconto del 69% che corrisponde al pagamento di circa 3,79 euro al mese per due servizi indispensabili. Se poi considerate che il solo pacchetto Microsoft 365 Family per 12 mesi costa circa 99,99 euro, capite bene il valore incredibile di questa offerta!

