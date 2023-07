Microsoft 365 Family: abbonamento annuale in SUPER OFFERTA su Amazon

Microsoft 365 Family è il servizio in abbonamento che consente di accedere a tutto il pacchetto Office, sia su PC che su smartphone e tablet, oltre che a 1 TB su OneDrive. Il servizio permette di attivare fino a 6 account separati (ciascuno con 1 TB in cloud) e risulta essere decisamente più conveniente rispetto alla versione Personal.

Ad aumentare la convenienza è la nuova offerta Amazon: grazie allo sconto disponibile in questo momento, infatti, Microsoft 365 Family in versione annuale è disponibile al prezzo scontato di 51,99 euro pari a poco più di 4 euro al mese (meno di 1 euro al mese a persona quindi). Per accedere alla promozione, valida per un periodo di tempo limitato, è disponibile il link qui di sotto.

Microsoft 365 Family: abbonamento annuale scontato su Amazon

Lo sconto disponibile in questo momento è l’occasione giusta per attivare l’abbonamento annuale a Microsoft 365 Family potendo così contare su:

tutto il pacchetto Office su tutti i propri dispostivi

su tutti i propri dispostivi 1 TB in cloud per ogni utente della famiglia su OneDrive

per ogni utente della famiglia su OneDrive abbonamento per 6 persone

L’offerta è davvero vantaggiosa: se attivato tramite il sito Microsoft, infatti, l’abbonamento comporta un costo di 99,99 euro. Con questa nuova offerta Amazon, invece, bastano 51,99 euro per 12 mesi di sottoscrizione. L’offerta in questione garantisce, quindi, uno sconto netto permettendo di attivare l’abbonamento con una spesa di poco più di 4 euro al mese. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Il codice e tutte le istruzioni per attivare l’abbonamento saranno inviati tramite e-mail (all’indirizzo di posta elettronica utilizzato su Amazon). L’offerta terminerà a breve.

