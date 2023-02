Microsoft 365 Family: 15 mesi ad un SUPER PREZZO ora su Amazon

Microsoft 365 Family diventa sempre più conveniente e, grazie alla nuova offerta Amazon, c’è la possibilità di ridurre in modo significativo il costo per l’accesso al servizio in abbonamento di Microsoft. Attualmente, infatti, il bundle che include 15 mesi di Microsoft 365 Family e 15 mesi di Norton 360 viene proposto al prezzo scontato di 58 euro invece di 182 euro con uno sconto del 68%.

Per chi è interessato esclusivamente a Microsoft 365, quindi, quest’offerta consente di ridurre la spesa mensile per il servizio ad appena 3,93 euro. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato e può essere sfruttata tramite il link qui di sotto. Il codice per l’attivazione degli abbonamenti viene inviato tramite e-mail subito dopo l’acquisto.

Con Microsoft 365 Family è possibile accedere a tutto il pacchetto Office, sia su PC Windows che su macOS, iOS e Android. Da notare, inoltre, che gli abbonati ottengono anche 1 TB di spazio d’archiviazione su OneDrive per ogni utente della famiglia. Il piano in abbonamento consente di registrare fino a 6 utenti.

