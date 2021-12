MicroSD SanDisk Extreme PRO da 256GB: MEGA OFFERTA (-43%)

Necessiti di una microSD capiente, veloce e (perché no) impermeabile? SanDisk ha il prodotto che fa per te: una validissima microSD con 256GB di spazio e velocità in lettura e scrittura a dir poco stellari. Approfitta della promozione: acquistala ora su Amazon e, con uno sconto folle del 43%, pagherai appena 65,38 euro con un risparmio di quasi 50 euro.

MicroSD SanDisk Extreme PRO da 256GB ad un prezzo super conveniente

Questo incredibile strumento può contare su una velocità di lettura fino a 170 MB/sec, oltre ad una velocità di scrittura in grado di raggiungere i 90 MB/sec. La microSD SanDisk Extreme PRO è particolarmente consigliata per effettuare riprese in 4K, potendo contare su prestazioni all'altezza di questo formato video. Ideale per l'utilizzo in accoppiata con action camera e droni, ma anche ovviamente per memorizzare un gran numero di file sui tuoi tablet e smartphone compatibili.

Ben 256GB di storage, una quantità spesso difficile rilevare anche a bordo dei più moderni dispositivi mobili. Qualità costruttiva ineccepibile per la massima resistenza agli urti, alle alte temperature ed ai raggi X. La microSD SanDisk Extreme PRO è impermeabile, per cui anche le riprese video più estreme a diretto contatto con l'acqua non saranno un problema. Da sottolineare anche la presenza del software di recupero dati “RescuePRO Deluxe”, che ti permetterà in un batter d'occhio di ripristinare i file accidentalmente cancellati.

Un vero e proprio best buy! Metti nel carrello la tua microSD SanDisk Extreme PRO da 256GB: oltre ad un considerevole risparmio di spesa, la riceverai a casa in men che non si dica e senza spese di spedizione.