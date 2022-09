MicroSD SanDisk 64GB a meno di metà prezzo, una BOMBA: solo 20€

La microSD SanDisk Extreme Pro da 64GB, ad un prezzo decisamente contenuto, mette a disposizione una quantità di memoria interna notevole. Libera spazio sui tuoi apparecchi spostando con elevata velocità ogni tipo di file, documento ed applicazione. Ottima la qualità costruttiva, per una resistenza estrema.

Non perdere questa opportunità, prima che la promozione termini: fai ora il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto abissale del 51%, porti a casa la microSD ed il pratico adattatore con poco più di 20 euro ed un risparmio di oltre 21 euro.

MicroSD SanDisk Extreme Pro da 64GB in offerta su Amazon al minimo storico

La performante microSD realizzata da SanDisk può contare su una velocità di lettura fino a 170 MB/sec ed una velocità di scrittura in grado di raggiungere i 90 MB/sec. Lo strumento perfetto per lavorare con file di grandi dimensioni o contenuti numerosi.

La microSD SanDisk è particolarmente consigliata per effettuare riprese in 4K, specie in accoppiata con action camera e droni, ma anche ovviamente per liberare memoria sui tuoi tablet e smartphone compatibili. La Extreme Pro da 64GB è impermeabile e resistente agli urti, alle alte temperature ed ai raggi X. Degno di nota il software di recupero dati “RescuePRO Deluxe”, che ti permetterà di ripristinare con estrema semplicità i file accidentalmente cancellati.

Segui il tuo istinto, prima che le unità disponibili finiscano, e porta a casa la tua nuova microSD SanDisk Extreme Pro da 64GB: arriverà nel giro di pochi giorni e non potrai più farne a meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.