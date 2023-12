MicroSD SanDisk 256GB Extreme Pro a PREZZO SBRICIOLATO

Grazie a eBay puoi soddisfare le tue esigenze di archiviazione digitale precisa e veloce con questa super offerta. Acquista la MicroSD SanDisk 256GB Extreme Pro a soli 34,99 euro, invece di 45,99 euro. Si tratta di un ottimo prezzo per questa soluzione di storage ampio e di qualità. Incluso nella confezione trovi anche il pratico Adattatore SD. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

MicroSD SanDisk 256GB Extreme Pro: formidabile in tutto

La MicroSD SanDisk 256GB Extreme Pro è perfetta per archiviare qualsiasi contenuto multimediale sui tuoi dispositivi aggiungendo spazio di archiviazione in più senza difficoltà. Infatti, essendo Plug & Play, non richiede l’installazione di software e driver per il corretto funzionamento. La colleghi e in un attimo è subito pronta all’uso. Grazie alla sua speciale tecnologia è in grado di raggiungere velocità fino a 170 MB/s.

Acquistala subito a soli 34,99 euro, invece di 45,99 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

