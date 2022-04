MicroSD SanDisk 1TB a meno di METÀ PREZZO: pochissime unità (-51%)

La microSD SanDisk Extreme da 1TB è tanto piccola quanto generosa in termini di spazio interno disponibile. Uno strumento velocissimo sia in fase di lettura e sia durante la scrittura dei file. La soluzione perfetta per liberare spazio sui tuoi smartphone, tablet ed altri apparecchi.

A questo prezzo è un affare, ma le unità disponibili stanno già terminando: fai subito il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto formidabile del 51%, la microSD sarà tua con 263,98 euro e potrai così risparmiare oltre 280 euro.

MicroSD SanDisk Extreme da 1TB in offerta su Amazon a prezzo irripetibile

Questa performante microSD da 1TB può contare su una velocità di lettura fino a 160 MB/sec ed una velocità di scrittura in grado di raggiungere i 60 MB/sec. Lo strumento perfetto per lavorare con file di grandi dimensioni o contenuti numerosi.

La microSD SanDisk è particolarmente consigliata per effettuare riprese in 4K, specie in accoppiata con action camera e droni. Un apparecchio impermeabile e resistente agli urti, alle alte temperature ed ai raggi X. Potrai utilizzarla anche a bordo dei tuoi smartphone e tablet per salvare foto, video, mp3 ed applicazioni, liberando spazio sulla memoria principale del dispositivo.

Uno sconto di cui approfittare immediatamente, prima che la promozione finisca! Porta a casa la tua nuova microSD SanDisk Extreme da 1TB: oltre ad un cospicuo risparmio, la riceverai nel giro di pochi giorni e senza spese di spedizione.