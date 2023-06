MicroSD SanDisk 128GB: qualità top a prezzo da outlet su Unieuro

Scegli la migliore qualità disponibile sul mercato in materia di archiviazione portatile. Acquista la MicroSD SanDisk Ultra 128GB. Oggi sei fortunato perché su Unieuro la trovi a un prezzo decisamente stracciato. Mettila subito nel carrello a soli 23 euro. Grazie a questa promozione hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di ordine oppure puoi sempre scegliere il ritiro gratuito al pronto presso il negozio più comodo da raggiungere.

SanDisk Ultra è un ottimo prodotto nato per aumentare, senza occupare spazio fisico, la memoria interna dei tuoi dispositivi. Questa MicroSD è particolarmente adatta per gli smartphone, offrendo uno spazio di archiviazione extra capace di contenere parecchi file e di accogliere anche parte delle applicazioni installate per liberare memoria nel dispositivo. Ovviamente, puoi anche utilizzarla inserendola in tablet, macchine fotografiche, videocamere di sorveglianza e tanto altro.

MicroSD SanDisk Ultra 128GB: tanti utilizzi, un solo prezzo conveniente

Con la MicroSD SanDisk Ultra 128GB hai spazio extra da attivare facilmente in qualsiasi dispositivo. Plug & Play, non necessita di alcun tipo di software per funzionare. Realizzata con materiali premium, è amagnetica, a prova di temperature basse o elevate, impermeabile, resistente agli urti e a prova di raggi X. La Classe di Memoria Flash è la Classe 10. La sua velocità di lettura è di 140 MB/s. Insomma, davvero niente male. Pensa, è anche compatibile con i laptop Chromebook.

Perciò non perdere altro tempo, dai nuova vita ai tuoi dispositivi dalla memoria interna ormai quasi piena. Scegli SanDisk Ultra 128GB a soli 23 euro. Questo prezzo speciale lo trovi solo su Unieuro che ti regala anche la consegna gratuita direttamente a casa tua. Inoltre, se fai una spesa in carrello di 30 euro o superiore hai anche la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.