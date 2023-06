MicroSD Samsung PRO Plus 128GB: solo 17€ su Unieuro

Approfitta subito di un’incredibile offerta che sta scontando la fantastica MicroSD Samsung PRO Plus 128GB. Solo online e con consegna gratuita, la acquisti ora a soli 17,99 euro. Un ottimo prodotto se cerchi sicurezza e risparmio. Finalmente puoi dire basta allo spazio di archiviazione esaurito sul tuo smartphone o tablet. In un attimo puoi trasferire qualsiasi contenuto e anche applicazioni o giochi.

Compatibile con tutti gli smartphone e i tablet di nuova generazione, questo dispositivo di archiviazione portatile è essenziale se vuoi aumentare lo spazio di memoria interna dei tuoi device. Samsung PRO Plus è economica, pratica, immediata da utilizzare e Plug & Play. Sostanzialmente la compagna ideale per qualsiasi utente è alla ricerca di qualcosa di solido e veloce. Tra l’altro è Classe di Memoria Flash 10. Niente male vero? A questo prezzo poi è formidabile.

MicroSD Samsung PRO Plus 128GB: uno spettacolo

La MicroSD Samsung PRO Plus 128GB è un vero spettacolo. Espandendo in maniera discreta lo spazio di archiviazione dei tuoi dispositivi, offre fino a 128GB di memoria interna in più. La velocità di lettura è di 160 MB/s mentre la velocità di scrittura è di 120 MB/s, con classe di velocità UHS Class 3 e Classe di velocità video V30. Include anche funzioni di protezione per aumentarne la longevità e soprattutto proteggere i tuoi contenuti multimediali archiviati.

Addirittura la Samsung PRO Plus è resistente all’abrasione, amagnetica, resistente agli urti e a prova di temperatura. Grazie all’adattatore diventa anche una comoda SD per quei dispositivi dotati di questa porta. Non perdere altro tempo. Affidati a Unieuro per questo acquisto super conveniente. Mettila subito nel carrello a soli 17,99 euro. Grazie a questa super promozione hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua nonostante l’importo sia così basso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.