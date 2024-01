MicroSD Samsung EVO Plus 256GB a soli 20€ su Unieuro

Sta andando letteralmente a ruba la MicroSD Samsung EVO Plus 256GB in offerta su Unieuro. Grazie al Fuoritutto, oggi la acquisti a soli 20,99 euro, invece di 34,99 euro. Un prezzo decisamente interessante vista la qualità di questo prodotto. Tra l’altro, hai anche la consegna gratuita a domicilio oppure il ritiro gratuito in negozio inclusi nella promozione. Sbrigati perché potrebbe andare in sold out velocemente dato le richieste così numerose.

MicroSD Samsung EVO Plus 256GB: la scelta migliore per la tua archiviazione mobile

Con una MicroSD Samsung EVO Plus 256GB puoi archiviare veramente di tutto e su tantissimi dispositivi. Perfetta per smartphone e tablet, questa scheda è anche adatta a fotocamere, videocamere e droni. Infatti, essendo in Classe 10, assicura una scrittura estremamente veloce e precisa anche di file complessi come foto e video ad altissima definizione dove i particolari fanno la differenza. Inoltre, nella confezione trovi anche il praticissimo adattatore SD.

Aggiungila subito al carrello con soli 20,99 euro, invece di 34,99 euro. Se raggiungi un importo minimo di almeno 30 euro a ordine, grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

