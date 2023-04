MicroSD Lexar da 32GB: bastano 16€ per averne 3 con l'adattatore

La microSD Lexar offre una capacità interna pari a 32GB su cui memorizzare facilmente numerosi file, applicazioni e contenuti multimediali di grandi dimensioni, il tutto in maniera rapida ed efficace. Questa scheda di memoria garantisce piena compatibilità con smartphone, tablet, droni, laptop ed action camera, assicurando performance di alto livello in ogni situazione.

Un’opportunità di cui approfittare subito, prima che la promozione termini: effettua il tuo ordine su Amazon e, merito di un gradito sconto del 15%, saranno sufficienti poco più di 16 euro per mettere le mani su ben 3 microSD con adattatore.

Minimo storico per le microSD Lexar da 32GB

La microSD può contare su una velocità di lettura fino a 100MB/s. In un lampo sarai in grado di trasferire foto e video ad altissima risoluzione. La microSD Lexar è davvero piccolissima: questo non ne pregiudica la solidità costruttiva. Uno strumento che non si lascia intimorire da temperature estreme, urti, vibrazioni e raggi X.

Il supporto ideale per le action camera, grazie a cui potrai realizzare video mozzafiato anche in condizioni proibitive. Dimentica i problemi di compatibilità: in confezione troverai anche il pratico adattatore per sfruttare la scheda di memoria a bordo di qualunque dispositivo.

Non pensarci troppo e metti nel carrello le tue nuove microSD Lexar da 32GB ad un prezzo imbattibile e con l’adattatore incluso: arriveranno a casa in brevissimo tempo e diventeranno irrinunciabili.

