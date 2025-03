MicroSD Lexar 128GB fino a 250 MB/s a soli 18€ su Amazon

Una delle migliori offerte per il tuo storage in mobilità è ora disponibile su Amazon. Ti consigliamo di essere molto rapido a confermare l’ordine perché potrebbe terminare in un attimo. Acquista la MicroSD Lexar 128GB a soli 18,86 euro, invece di 21,99 euro. Questo bolide può raggiungere velocità fino a 250 MB/s.

Trasferisci i tuoi dati alla massima velocità possibile, grazie a questo gioiellino dell’archiviazione. Grazie alla tecnologia Plug & Play non devi installare alcun driver o software per il funzionamento. Inoltre, grazie alla Classe A2 le app e i giochi si avviano molto rapidamente. Quindi è ottima anche per smartphone, tablet, notebook e console da gaming.

MicroSD Lexar 128GB: velocità e resistenza sopra ogni limite

Con la MicroSD Lexar 128GB ottieni uno spazio di archiviazione in grado di assicurarti la massima velocità sia in scrittura che in lettura. Supera ogni limite grazie a questo dispositivo storage mobile. Lo inserisci nei tuoi dispositivi ed è subito pronto. Inoltre, grazie alle componentistiche premium, è molto resistente. Acquistalo ora a soli 18,86 euro su Amazon.

Nella confezione è incluso anche il praticissimo Adattatore SD, per utilizzarlo anche nei dispositivi che hanno solo la porta SD, come alcune fotocamere o videocamere. Grazie alla classificazione V30 e U3 la registrazione video è dettagliata e cattura foto a raffica senza perdere uno scatto.

Acquistala subito a soli 18,86 euro, invece di 21,99 euro.