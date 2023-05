MicroSD Kingston da 128GB a soli 9€: follia di Amazon!

Siete alla ricerca di un’ottima unità di memoria per il vostro smartphone o la vostra fotocamera? Siete giunti nel posto giusto perché grazie alle promozioni del giorno di Amazon potrete portarvi a casa la splendida microSD con tanto di adattatore SD, da ben 128GB, a soli 9,79 euro invece di 17,99 euro. Lo sconto del 46% è davvero incredibile e da cogliere subito al volo.

MicroSD Canvas Select Plus di Kingston da 128GB: caratteristiche tecniche

La scheda microSD Canvas Select Plus di Kingston è compatibile con i dispositivi Android ed è stata progetta per assicurare prestazioni con classificazione A1. La scheda offre caratteristiche e velocità avanzate, che consentono di caricare più rapidamente le app e catturare immagini e video con una rapidità incredibile. La scheda microSD Canvas Select Plus è stata progettata per raggiungere prestazioni, velocità e resistenza straordinarie, garantendo così la massima affidabilità per lo scatto e lo sviluppo di foto ad alta risoluzione o l’acquisizione e l’editing di video in full HD.

Le schede della famiglia Canvas di Kingston, infine, sono testate per resistere anche alle condizioni ambientali più ostili, così da poterle portare ovunque, avendo sempre la sicurezza che file, video e foto sono protetti e al sicuro. Oggi, quindi, grazie ad Amazon potreste acquistare la meravigliosa microSD con adattatore SD del marchio Kingston con capacità di 128GB a soli 9,79 euro invece di 17,99 euro. Se poi siete abbonati ad Amazon Prime potrà essere vostra in pochissimi giorni con consegne gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.