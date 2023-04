MicroSD 64GB a meno di metà prezzo: solo 9€ per questa BOMBA

Utilizzando la microSD SanDisk Ultra potrai usufruire di uno spazio d’archiviazione interno pari a 64GB, in grado di contenere tutti i dati e le applicazioni di cui hai bisogno. L’alta velocità di lettura e scrittura ti consentirà di effettuare ogni operazione in modo rapidissimo: sul tuo smartphone farà la differenza.

Devi approfittarne ora, prima che la promozione giunga al termine: completa il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto eccezionale del 52%, la microSD sarà tua con poco più di 9 euro invece di 18,99 euro.

Prezzo in picchiata per la microSD SanDisk Ultra da 64GB

Non dovrai più preoccuparti della memoria in esaurimento sui tuoi smartphone, tablet o laptop: oltre a contare su ben 64GB di spazio aggiuntivo, con la microSD SanDisk potrai copiare tutti i tuoi contenuti altrove in maniera efficiente e rapida. Grazie a questo supporto beneficerai di una velocità di trasferimento dati fino a 120 MB/sec.

Riuscirai a copiare circa 1000 foto al minuto, con perfetta compatibilità anche per la registrazione di video in FullHD. Una microSD che si rivela decisamente utile anche per ospitare tutte le principali applicazioni per dispositivi mobili, garantendone un puntuale avvio in tempi molto brevi.

Segui l’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, ed aggiungi al carrello la tua nuova microSD SanDisk Ultra da 64GB: oltre a pagarla meno di metà prezzo, la riceverai a casa in brevissimo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.