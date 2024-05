MicroSD 256GB a soli 10€ su TEMU

Hai pochissime ore per avere tantissimo spazio nei tuoi dispositivi in un attimo grazie a TEMU. Acquista subito la MicroSD 256GB a soli 10€ circa appena, invece di 26,99€. Tanto storage nel tuo smartphone, tablet o Chromebook. Perfetta anche per fotocamere, videocamere e droni, è super versatile.

Inoltre, è anche ideale come archiviazione per le tue telecamere di sicurezza. Spesso per salvare video sospetti o situazioni pericolose richiedono un abbonamento al loro spazio cloud. Con questa MicroSD ottieni subito 256GB di spazio per la tua sicurezza senza dover sottoscrivere abbonamenti.

MicroSD 256GB: lo spazio che cerchi a 10€

Grazie a TEMU, oggi acquisti una MicroSD 256GB a soli 10€, invece di 26,99€. Si tratta di un’ottima occasione che durerà ancora per pochissime ore e salvo esaurimento scorte. Le caratteristiche premium rendono questo articolo davvero ottimo.

Essendo Plug & Play non devi installare driver o software, ma semplicemente inserirla nell’apposito slot e il gioco è fatto. Questa memoria flash è davvero versatile e veloce. Il trasferimento dati dura molto meno rispetto al passato e puoi archiviare qualsiasi contenuto multimediale.

Realizzata con materiali di altissima qualità, questa MicroSD è resistente alle temperature estreme, all’acqua e alle cadute. Cosa stai aspettando? Acquistala subito su TEMU a soli 10€ circa! La consegna gratuita è inclusa ancora per pochissimo tempo.