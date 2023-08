MicroSD 256GB Samsung: scopri dove acquistarla a soli 24€

Acquista subito la MicroSD 256GB Samsung EVO Plus a soli 24,99 euro, invece di 34,99 euro. Questo prezzo super speciale lo trovi solo su Unieuro. Addirittura hai anche la consegna gratuita inclusa nell’offerta. Perciò cosa stai aspettando? Sbrigati perché sta andando letteralmente a ruba! Si tratta di uno sconto eccezionale per questo prodotto di altissima qualità.

Con una capacità di 256GB, questa MicroSD è in grado di fornirti uno spazio di archiviazione ulteriore a quello già disponibile sui tuoi dispositivi. Essendo Plug & Play, la inserisci nell’apposito slot e in un attimo è già pronta all’utilizzo. Multidispositivo, è compatibile con qualsiasi device e sistema operativo. Dotata delle migliori componentistiche, è sicura, affidabile e potente. Inoltre, incluso nella confezione, trovi anche il pratico adattatore SD.

MicroSD 256GB Samsung EVO Plus: la velocità è di casa

Ottieni il massimo della velocità nel trasferimento dati grazie alla MicroSD 256GB Samsung EVO Plus! Di Classe 10, garantisce una velocità in lettura di 130 MB/s e in scrittura di poco inferiore. Con 6 livelli di protezione, hai massima sicurezza: Water-proof, Temperature-proof, X-ray-proof, Magnet-proof, Drop-proof e Warout-proof. Insomma, hai il meglio al miglior prezzo.

Grazie ai 256GB di storage hai la possibilità di archiviare fino a 15 ore di video in 4K e 40 ore di video Full HD. Insomma, hai un’ottima capienza alla velocità della luce, o quasi. Approfitta subito del Fuoritutto di Unieuro. Affidati a chi ne sa di archiviazione mobile. Acquista questa MicroSD Samsung a soli 24,99 euro, invece di 34,99 euro. Ricordati che hai la consegna gratuita inclusa nell’offerta.

