MicroSD 128GB: a questo prezzo è impossibile farne a meno (27€)

Scegliendo la microSD SanDisk Extreme da 128GB potrai fare affidamento su un apparecchio tanto piccolo quanto generoso in termini di spazio interno, oltre che incredibilmente veloce. Libera memoria su tutti i tuoi smartphone, tablet, fotocamere ed altri dispositivi: niente più cali di performance spostando i contenuti altrove.

Un’occasione da cogliere al volo, prima che la promozione termini: completa il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad un incredibile sconto del 41%, la microSD SanDisk sarà tua con poco più di 27 euro invece di 46,99 euro.

Prezzo in caduta libera per la microSD SanDisk da 128GB

La microSD realizzata da SanDisk si distingue per una velocità di lettura fino a 160 MB/sec ed una velocità di scrittura in grado di raggiungere i 90 MB/sec. Particolarmente consigliata per effettuare riprese in 4K, specie in accoppiata con action camera e droni, ma anche per l’installazione su tablet e smartphone.

Piena impermeabilità e resistenza agli urti, alle alte temperature ed ai raggi X. A semplificarti la vita ci pensa l’applicazione SanDisk Memory Zone, disponibile sul Google Play Store, per una più efficace gestione dei file. Insomma, alla luce di quanto appena descritto, l’affare del giorno è servito.

Fai in fretta, prima che le unità disponibili finiscano, e porta a casa la tua nuova microSD SanDisk Extreme da 128GB più l’adattatore: oltre a risparmiare quasi 20 euro, la riceverai nel giro di pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.