Microonde Samsung in offerta su Amazon: tante funzionalità ad un prezzo wow

Il Forno a microonde combinato “SmartOven MC28H5015CS/ET” della Samsung è ora disponibile su Amazon a soli 179,99€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo originale di 206,00€. Approfitta di questa offerta per portare nella tua cucina un elettrodomestico versatile e intelligente.

Questo forno a microonde offre una serie di caratteristiche avanzate che lo rendono ideale per la cucina moderna. Con una potenza di 900 W per la funzione microonde e 1500 W per il grill, è in grado di gestire una varietà di compiti culinari. La capacità di 28 litri e le dimensioni di 52l x 47h x 31p cm lo rendono adatto per una vasta gamma di esigenze culinarie.

Una delle caratteristiche distintive di questo forno è la funzione di cottura ventilata, che consente di cucinare come in un forno tradizionale. Questo permette di mantenere i cibi croccanti all’esterno e succosi all’interno, offrendo risultati di cottura ottimali.

Il forno è dotato di un piatto doratore, che cuoce e griglia per garantire il massimo sapore e la consistenza perfetta. La funzione Fresh Menù offre 20 modalità di cottura preimpostate, consentendo di preparare cibi freschi in pochi minuti.

L’interno del forno è rivestito in ceramica di alta qualità, una superficie liscia e omogenea facile da pulire. Antibatterica e resistente ai graffi, garantisce una qualità superiore e duratura nel tempo.

Con la Modalità ECO, il forno Samsung MW5000H offre anche risparmi energetici, riducendo significativamente il consumo quando è in stand-by. Inoltre, la funzione di deodorizzazione aiuta a eliminare gli odori sgradevoli, mantenendo sempre freschi gli alimenti.

Acquista ora questo forno microonde della Samsung a soli 179,99€ e goditi la versatilità e le prestazioni avanzate di questo elettrodomestico per la tua cucina.

