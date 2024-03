Microonde Hisense in offerta: potente e moderno, lo paghi solo 135€

Questa soluzione dell’Hisense è un microonde che combina funzionalità avanzate e design compatto, ideale per chi cerca praticità e versatilità in cucina. Attualmente in offerta su Amazon a 135,14€, grazie a uno sconto del 9% sul prezzo consigliato di 149,00€, rappresenta un’ottima opportunità per aggiungere un apparecchio efficiente e di qualità alla propria dotazione di elettrodomestici.

Con una potenza di 700 Watt e una capacità di 20 litri, questo microonde è progettato per soddisfare le esigenze quotidiane di riscaldamento, cottura e scongelamento dei cibi. La funzione Grill integrata, con una potenza aggiuntiva di 800 Watt, permette di ottenere risultati croccanti e dorati, mantenendo inalterate le proprietà e il gusto degli alimenti: ideale per toast, pizza e moltissimi altri piatti.

La funzione di scongelamento rapido è particolarmente utile per chi ha poco tempo a disposizione, consentendo di scongelare gli alimenti in maniera uniforme e rapida, grazie alla modulazione della potenza delle microonde al minimo.

L’uso simultaneo di Grill e microonde, con tre livelli di potenza selezionabili, offre una maggiore flessibilità nella cottura, permettendo di scegliere il metodo più adatto in base al tipo di pietanza. Inoltre, i sei programmi di cottura automatici preimpostati facilitano la preparazione di vari alimenti, dal tè al latte, dalle verdure alla pizza, garantendo risultati ottimali ogni volta.

Il pannello di controllo touch, dotato di un display LED chiaro e intuitivo, rende semplice la selezione delle diverse funzioni e programmi, migliorando l’esperienza d’uso complessiva.

Grazie al suo design elegante e alla finitura in colore nero, l’Hisense H20MOBS4HG si integra perfettamente in ogni cucina, aggiungendo un tocco di stile oltre alla funzionalità.

Il microonde Hisense H20MOBS4HG è una scelta ideale per chi cerca un apparecchio affidabile, dotato di funzionalità avanzate e facile da usare, capace di soddisfare le esigenze di cottura quotidiane con semplicità e efficienza. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!