Microfono Razer, qualità top: IRRINUNCIABILE per gli streamer (74€)

Se vuoi diventare uno streamer famoso di Twitch o, più semplicemente, ami le lunghe sessioni di gaming online con PS4, il microfono Razer Seiren X è ciò che serve per avere al tuo servizio un comparto audio di ottimo livello. Apparecchio di semplice utilizzo, che potrai liberamente sistemare sulla tua postazione.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità, prima che il prezzo torni a salire: completa subito il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto pazzesco del 32%, il microfono sarà tuo con 74,99 euro ed un risparmio pari a 35 euro.

Microfono Razer Seiren X in offerta su Amazon ad un prezzo bassissimo

Razer Seiren X, a seguito di un’intensa collaborazione con Sony, è il primo microfono con licenza ufficiale per PS4. La modalità di rilevamento del supercardioide cattura i suoni riducendo i rumori di fondo e garantisce così maggiore nitidezza della voce.

Il supporto ammortizzato integrato diminuisce l’impatto delle vibrazioni, causate magari da urti e cadute accidentali, mantenendo la registrazione fluida e senza interruzioni di alcun tipo. Il microfono è in grado di catturare anche le più impercettibili variazioni di tono, donando allo streaming una qualità professionale. Utilizzalo ovunque, dimenticando i problemi di spazio: il Razer Seiren X si caratterizza per una costruzione compatta e snella, non rinunciando però alla qualità. Il microfono può essere collegato mediante un comunissimo cavo USB.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo microfono Razer Seiren X: oltre ad un importante risparmio, lo riceverai in tempi rapidi e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.