Microfono JBL Quantum Stream: l'incredibile offerta di Amazon

Siete alla ricerca di un ottimo microfono da collegare al vostro PC desktop o al vostro laptop per migliorare le sessioni di gaming, streaming o le videoconferenze di lavoro o studio? Abbiamo per voi un’offerta che non potete lasciarmi scappare e che riguarda uno dei migliori microfoni sul mercato. Stiamo parlando del JBL Quantum Stream il cui prezzo di listino di 99,99 euro scende a quota 69,99 euro grazie allo sconto di Amazon del 30%.

JBL Quantum Stream: un microfono di altissima qualità

Il marchio JBL è una certezza per quanto riguarda qualunque dispositivo audio. In questo caso siamo davanti a un prodotto con doppio condensatore Electret da 14 mm e un’alta velocità di campionamento a 96 kHz, pertanto il microfono JBL Quantum Stream cattura ogni suono per uno streaming di qualità. Presenti anche due pattern vocali selezionabili così da poter passare da un microfono cardioide che capta solo una singola voce a un microfono omnidirezionale per catturare più di una voce o persino una performance dal vivo.

Potrete utilizzare il microfono per qualsiasi attività anche anche un sistema di montaggio universale: questo significa che potrete montare JBL Quantum Stream su un treppiede, fissarlo a un braccio e molto altro, grazie alle 3 impostazioni e al supporto reversibile che consentono di muoverlo a 360 gradi. Siccome anche l’occhio vuole la sua parte, questo microfono è elegante e resistente. Presenta un supporto in alluminio e corpo in metallo resistente per un bel look in video e per una grande stabilità durante l’uso.

Insomma, siamo davanti a un prodotto di altissima qualità che solo per oggi potreste portarvi a casa all’incredibile prezzo di 69,99 euro. Con Amazon Prime, infine, può essere vostro in 48 ore e con consegne gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.