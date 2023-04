Micro SD 512GB Samsung, prezzo ridicolo ma prestazioni TOP

Lo spazio sul tuo dispositivo è quasi al termine? Con la memoria Micro SD PRO Plus da 512GB di Samsung non avrai più problemi e tutto lo spazio possibile per i tuoi file.

Al momento la puoi trovare su Amazon con una straordinaria offerta del 36% di sconto che ti permette di averla a soli 62,69€, non è fantastico? Approfittane subito e aggiungila al tuo carrello per completare l’ordine il prima possibile.

Con Amazon Prime potrai riceverla a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutto il territorio italiano.

Amplia la tua memoria con questa fantastica Micro SD firmata Samsung

Ormai basta veramente poco per occupare tutto lo spazio disponibile dei tuoi dispositivi che vanno dallo smartphone alla console per non parlare anche della macchina fotografica che hai sempre con te. Tra giochi, foto e video i gigabyte terminano in un batter d’occhio senza neanche accorgercene. Quindi non perdere tempo e amplia la tua memoria con questa straordinaria Micro SD PRO Plus da 512GB: una mini memoria dallo spazio e dal potenziale incredibile, perfetta per ogni tua esigenza.

Questo modello dalle alte prestazioni ti permette di avere una velocità di lettura fino a uno strabiliante 160 MB/s e di scrittura fino a 120 MB/s. Una memoria di questo tipo è quindi perfetta sia per i tuoi video in 4k e foto professionali, ma anche super veloce per le tue console.

Ti faccio sapere che ti viene fornita con un pratico adattatore SD in caso il tuo dispositivo non abbia uno slot apposito per le micro.

Non avere dubbi dal momento che non è portentosa solo in termini di prestazioni ma rimane in perfette condizioni anche davanti alle intemperie meteorologiche, cadute e campi magnetici e non solo. Puoi star certo che con questo dispositivo avrai sempre una memoria top di gamma.

Non farti scappare questa straordinaria offerta e acquista subito su Amazon la tua Mirco SD PRO Plus da 512GB di Samsung a soli 62,69€ grazie al 36% di sconto.

Attiva un abbonamento Amazon Prime per poter usufruire in qualsiasi momento di spedizioni sempre veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.