Micro camera FHD a 13€ su Amazon: sconto ASSURDO

Questa micro camera FHD è un vero e proprio gioiellino da sfruttare in un sacco di situazioni diverse. Un prodotto super compatto, con sensore in alte definizione, batteria integrata e supporto in kit. Con gli sconti del momento, lo porti a casa a 13€ circa appena e godi anche di spedizioni assolutamente gratis: mettilo subito nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “XCODPKLM”. Le spedizioni sono assolutamente gratis.

Micro camera FHD: super gadget in sconto

Un dispositivo come questo, con dimensioni così ridotte, si presta a due tipologie di utilizzi principali. La prima, naturalmente, è quella dedicata alla sicurezza di casa: la nascondi dove meglio credi e non ti preoccupi nemmeno dei cavi. Infatti, come anticipato, funziona attraverso batteria integrata. Inoltre, non manca la tecnologia di rilevamento dei movimenti: non appena ne rileva uno, inizia a riprendere. Ancora, c'è la tecnologia infrarossi di visione notturna: anche in assenza di adeguata luminosità, vedi perfettamente quello che accade.

Tutto quello che devi fare è inserire una microSD dove poter conservare le riprese effettuate dal dispositivo. Se desideri, puoi attivare la funzionalità di ripresa continua, in loop: in questo caso, basterà collegare il device alla corrente elettrica, così da garantirti sempre autonomia energetica sufficiente.

Se desideri sfruttare in giro la tua micro camera, nessun problema: puoi portarla con te praticamente ovunque ed effettuare le riprese che ti servono. Quando finisci, scarichi tutto sul PC (o sullo smartphone sfruttando la microSD) e rielabori il girato.

I video, è bene sottolinearlo, sono tutti dotati di audio: la micro camera FHD integra infatti anche un microfono. Insomma, un vero e proprio gioiellino: non perdere l'occasione di averlo a 14€ circa appena. Completa rapidamente l'ordine per approfittarne: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine applica il codice “XCODPKLM”. Spedizioni assolutamente gratuite.