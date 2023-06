Miami-Denver gara-4: orario e diretta streaming, anche dall'estero

Questa notte si giocherà la quarta partita delle finali NBA tra i Miami Heat e i Denver Nuggets, le due squadre che si contendono il titolo di campioni della stagione 2022-23.

Dopo le prime tre sfide, la serie è a favore dei Nuggets, che guidati da un super Nikola Jokic hanno vinto due volte su tre, riprendendosi il fattore campo in gara-3. Gli Heat, invece, cercano di riscattarsi e pareggiare i conti, sfruttando il calore del proprio pubblico al Kaseya Center di Miami.

Per guardare la partita in diretta streaming puoi abbonarti al Pass Sport di NOW in offerta a soli 9,99 euro per il primo mese e che ti permette di assistere, oltre al basket, anche a diversi sport internazionali come Formula 1, Tennis, MotoGP e calcio.

Miami-Denver in streaming: scegli NOW e perché NordVPN può esserti utile

Per vedere la gara 4 tra Miami Heat e Denver Nuggets devi semplicemente accedere a NOW stanotte alle 2.30 ora italiana e selezionare il canale Sky Sport NBA. Potrai assistere allo show del basket più affascinante del mondo dal tuo dispositivo preferito: smartphone, tablet, smart TV, PC o console.

Se invece ti trovi all’estero oppure vuoi semplicemente vedere la partita senza problemi di geoblocco o rallentamenti nella connessione, ti suggeriamo di usare NordVPN, che ti permette di cambiare il tuo indirizzo IP e accedere ai contenuti bloccati nella tua zona geografica.

NordVPN è una delle VPN più sicure e veloci sul mercato, con oltre 5000 server in 60 paesi. Inoltre, ha una nuova offerta imperdibile: se ti abboni per due anni, ottieni il 59% di sconto e ricevi anche tre mesi gratis aggiuntivi al tuo abbonamento

