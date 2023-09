Mi Smart Band 7 Pro a PREZZO DISCOUNT su Amazon (-33%)

Se fai in fretta oggi fai un vero colpaccio e ti metti al polso uno smartwatch spettacolare a un prezzo assolutamente vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Mi Smart Band 7 Pro a soli 65 euro, invece che 99,99 euro.

Approfitta di questo sconto del 33% che abbatte il prezzo notevolmente e ti fa risparmiare ben 35 euro sul totale. Con questo wearable al polso avrai tutto sotto controllo e potrai migliorare la tua salute. È comodissimo e impermeabile. Lo puoi usare per le attività sportive e per le attività quotidiane.

Mi Smart Band 7 Pro a prezzo favoloso

Questa smart band è dotata di un sensore molto preciso che controlla la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, le fasi del sonno, lo stress e tanto altro. Tutto in tempo reale e 24 ore su 24. Potrai anche visualizzare le notifiche di messaggi, e-mail e chiamate sul bellissimo display AMOLED da 1,64 pollici. È dotato di un vetro micro-curvo 2,5 D e potrai impostare uno degli oltre 150 quadranti disponibili.

Puoi avvalerti di più di 110 modalità di fitness tenendo traccia delle calorie che bruci, della resistenza, dei percorsi e di molto altro, che ti permette di migliorare il tuo allenamento. È resistente all’acqua fino a 50 m e offre una connessione Bluetooth sempre affidabile con il tuo dispositivo.

Non ci sono dubbi, a un prezzo del genere non puoi trovare di meglio. Devi essere veloce però perché l’offerta durerà poco. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Mi Smart Band 7 Pro a soli 65 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.