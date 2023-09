Mi Ionic Hair: l'asciugacapelli velocissimo a metà prezzo su eBay

Acquista il fantastico Asciugacapelli Mi Ionic Hair Dryer H300! Oggi su eBay ti costa la metà. Mettilo in carrello a soli 27,99 euro, invece di 49,99 euro. Questo articolo, di altissima tecnologia, è veloce, compatto e leggero. Le sue dimensioni lo rendo molto pratico e maneggevole nell’utilizzo quotidiano e anche ideale da portare in viaggio perché occupa pochissimo spazio. Realizzato da Xiaomi, le componentistiche di qualità fanno la differenza.

Tra l’altro su eBay hai due vantaggi straordinari. Primo, la consegna gratuita direttamente a casa tua. Secondo, la possibilità di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. In pratica, raggiungendo un ordine di almeno 30 euro, puoi pagare il tuo acquisto in 3 rate, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Asciugacapelli Mi Ionic Hair Dryer H300 by Xiaomi: è fantastico

L’Asciugacapelli Mi Ionic Hair Dryer H300 è semplicemente fantastico. Le sue pale, spinte dalla turboventola integrata, producono un flusso d’aria potente e stabile. Ispirato al principio di funzionamento dei motori a turbina dei velivoli, la sua uscita per l’aria riduce le perdite di energia eolica migliorando così la velocità dell’aria. La temperatura, essendo rilevata 60 volte al secondo, viene regolata alla perfezione per proteggere i tuoi capelli.

Acquistalo subito a soli 27,99 euro, invece di 49,99 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.