Xiaomi Mi Desktop Monitor 27: sul Mi Store il prezzo è indescrivibile

Grazie alla nuova promozione del Mi Store, oggi acquisti lo Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″ a soli 139,99 euro, invece di 229,99 euro. Si tratta di una potente offerta che ti garantisce l’acquisto a un prezzo basso un prodotto eccezionale. Con uno schermo da 27 pollici questo monitor offre una risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel, ridefinendo i dettagli. Infatti, questo prodotto è ideale sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

Dotato di un’ampia gamma di colori, ottieni un’esperienza visiva ancora più chiara e brillante rispetto ad altri prodotti della stessa categoria. Se lavori molto davanti al computer apprezzerai particolarmente la tecnologia inclusa che, una volta attivata, protegge i tuoi occhi dalla luce blu riducendone l’esposizione e garantendo una visualizzazione confortevole per ore. Il pannello IPS offre un angolo di visualizzazione di 178 gradi per immagini sempre perfette a prescindere dalla tua posizione.

Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″: lavoro, scuola e intrattenimento diventano spettacolari

Acquista lo Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″ per scuola, lavoro e intrattenimento. Multifunzionale, soddisfa anche gli utenti più esigenti. La cornice ridotta non solo offre una visione più ampia, ma garantisce un coinvolgimento maggiore con più monitor. Il design semplice ed elegante si adatta a qualsiasi tipo di arredamento e locale. Il retro del monitor ha una forma piatta, senza sporgenze inutili, così ottimizzi lo spazio della scrivania o della superficie da lavoro.

Scegli la posizione e l’angolazione che preferisci. Puoi regolare tutto in base alla tua posizione seduta. Con un unico pulsante multifunzione accendi e spegni il monitor oltre che navigare nel menù per regolare le varie impostazioni integrate. Con più porte colleghi tutti i tuoi dispositivi: HDMI, VGA, Audi e DC IN. Acquistalo subito a soli 139,99 euro, invece di 229,99 euro. Sul Mi Store la consegna è gratuita.

