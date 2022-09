Mi Band 6, la REGINA delle smartband nuovamente a prezzo FOLLE (39€)

L’ottima smartband Xiaomi Mi Smart Band 6 è nuovamente in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre, dandoti così finalmente la possibilità di mettere le mani su una tra i migliori fitness tracker economici mai realizzati dal colosso cinese. Con uno sconto dell’11% che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 39€, infatti, quest’oggi è la tua occasione d’oro per ricevere a casa in appena 1 giorno la validissima smartband.

Economica, leggera e super intelligente: sono queste alcune delle caratteristiche che fanno della Mi Smart Band 6 di Xiaomi un prodotto da acquistare quasi ad occhi chiusi. Non solo costa una fesseria, ma è anche in grado di soddisfare tutte le tue personali esigenze senza mai una esitazione.

Appena 39€ su Amazon per la straordinaria Mi Smart Band 6 di Xiaomi

Il piccolo ma brillantissimo display è perfetto per controllare le notifiche in arrivo e tutte le informazioni relative agli allenamenti, mentre il sensore HR sul retro registra costantemente il battito cardiaco e anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Accompagnata da un cinturino antibatterico comodissimo da indossare, la smartband supporta fino a 30 modalità sport e registra i parametri più importanti relativi ai tuoi allenamenti.

Cosa stai aspettando? Non farti scappare questa incredibile occasione di allacciare al polso una tra le migliori soluzioni disponibili sul mercato. Se l’acquisti adesso su Amazon ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi extra di spedizione grazie ai servizi Prime; ti assicuriamo che resterai piacevolmente colpito dalla qualità della smartband e dalle sue numerosissime funzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.