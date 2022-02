Metti un PC al polso con questo smartwatch a 26€ by Xiaomi

Il classico prodotto dell'ecosistema Xiaomi, che va scoperto per poterlo apprezzare, è questo eccezionale smartwatch. L'Haylou GST è così completo da risultare un piccolo PC da polso, complice il display super ampio da ben 1.69″.

Lo abbini allo smartphone, attraverso l'ottima applicazione, e poi potrai gestire un sacco di aspetti del quotidiano senza dover prendere il terminale dalla tasca. Un valido assistente da polso per la gestione di notifiche e avvisi, un personal trainer che tiene traccia delle tue performance e persino un utilissimo monitor per la salute.

Impensabile, se non fosse per i miracoli scontati su Amazon, pensare di portarlo a casa a 26€ circa appena. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine adesso per averlo a gran prezzo. Le spedizioni non saranno un problema: sono rapide e gratuite, offerte dai servizi Prime.

Un eccezionale smartwatch by Xiaomi: tanto a pochissimo

Un design sobrio e fresco, perfetto da abbinare a qualsiasi outfit. Dal più elegante a quello più sportivo. L'ampio pannello si perfettamente per gestire le attività quotidiane dal polso, senza tuttavia sforzare la vista. Monitori le notifiche in arrivo, i promemoria, l'identità di chi ti chiama e non solo. Rapidamente, ti renderai conto che la maggior parte delle volte in cui controlli lo smartphone, perdi solo tempo. Adesso potrai smarcare tutto dal polso, ottimizzando i tempi.

Mentre ti alleni, affidati al tuo personal trainer. Scegli il workout che preferisci, fai partire la sessione e lascia che che sia lui a tenere traccia dei tuoi risultati. Questo wearable supporta ben 12 modalità sportive differenti.

Ancora, come anticipato si tratta di un ottimo monitor per la salute. Ogni volta che lo desideri, controlli il battito cardiaco, ma non solo. Il dispositivo integra anche la funzionalità di saturimetro: verifichi quando lo desideri la quantità di ossigeno presente nel sangue. Ancora, complice l'ottima autonomia energetica, non servirà ricaricarlo ogni sera: lascialo al polso e monitora la qualità del riposo notturno.

Insomma, questo smartwatch parte dell'ecosistema Xiaomi è un prodotto eccezionale. A questo prezzo, si tratta di un affare imperdibile, che puoi fare direttamente su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per prenderlo a 26€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Offerta a tempo limitato, durerà una manciata di ore.