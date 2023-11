Metroid Dread per Nintendo Switch è un capolavoro (e ora è scontato del -21%!)

Se sei un appassionato di videogiochi e vuoi vivere un’esperienza unica, non perdere l’offerta speciale su Amazon per Metroid Dread, disponibile a soli 34,97€ anziché 44,17€. Questo videogioco Nintendo Switch è il seguito diretto di Metroid Fusion del 2002.

Un nuovo capitolo nell’epica avventura di Samus Aran

Metroid Dread ti catapulta su un remoto pianeta alieno, dove la cacciatrice di taglie più famosa della galassia, Samus Aran, affronta una minaccia meccanica che metterà alla prova le sue abilità come mai prima d’ora. Questa avventura in 2D promette emozioni forti e sfide avvincenti.

Il percorso di Samus attraverso le viscere del pianeta è un cammino irto di ostacoli. Ogni passo è un’avventura, con ambienti unici, pericoli in agguato e misteri da svelare. La cacciatrice si troverà a dover utilizzare abilità nuove e già conosciute per superare intricati labirinti. La mappa sarà la tua guida in questo viaggio, e un vasto arsenale di armi sarà a tua disposizione per eliminare i nemici che si frappongono tra te e il tuo obiettivo.

La minaccia che attende Samus crea un’atmosfera opprimente. Sarai immerso in una storia avvincente, prigioniero di un’atmosfera che saprà tenerti con il fiato sospeso, scoprendo segreti e rivelazioni mentre avanzate nella trama.

Affronta il cammino con le abilità agili e letali di Samus, consulta la mappa per orientarti nei labirinti intricati e sfrutta un arsenale mortale per abbattere i nemici. Ogni elemento del gioco è pensato per offrire un’esperienza coinvolgente e appagante.

Vivi l’adrenalina di Metroid Dread su Nintendo Switch a un prezzo speciale di soli 34,97€ anziché 44,17€. Unisciti a Samus Aran in una delle avventure più intense e avvincenti della sua storia. Acquista ora su Amazon e immergiti in un mondo di azione, mistero e sfide mozzafiato!