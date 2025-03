Metro Laser professionale a 25 euro: l'offerta Amazon da non perdere

Questo metro laser professionale è la scelta migliore per avere un dispositivo di misurazione della distanza preciso, facile da usare e ricco di funzioni. Oggi è disponibile con un’offerta a tempo su Amazon a soli 25,07 euro, con spedizione Prime che assicura la consegna immediata.

Metro laser professionale in sconto: le caratteristiche

Il metro laser protagonista di questo offerta offre una portata fino a 120 metri per una precisione di tolleranza di circa 2 millimetri per ottenere risultati affidabili in pochi secondi. I livelli a bolla integrati ti daranno modo di eseguire misurazioni perfettamente allineate sia in orizzontale che in verticale evitando così errori.

Avrai diverse modalità di misurazione: distanza, area, volume e persino il calcolo indiretto tramite il teorema di Pitagora. La funzione addizione e sottrazione semplifica i calcoli senza bisogno di carta e penna. Con 99 gruppi di memoria dati, puoi archiviare le misurazioni più importanti per un facile accesso.

Il design è compatto e resistente grazie alla protezione IP54 che lo rende impermeabile, antipolvere e antiurto, perfetto dunque da utilizzare anche in cantieri di lavoro. Il display LCD retroilluminato ti assicura invece ottima visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Infine, nella confezione trovi tutto il necessario per metterlo subito all’opera: batterie incluse, sacchetto da trasporto e cinghia. Un metro laser professionale a soli 25,07 euro: approfitta adesso dell’offerta.