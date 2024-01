Il metodo efficace di recuperare dati cancellati per sbaglio

Tutti a volte commettiamo degli errori con i nostri dispositivi. Ad esempio, eliminiamo contenuti multimediali e informazioni sensibili per errore. Se anche a te è successo non ti preoccupare, sei in buona compagnia. Sono tantissimi gli utenti che sconsolati credono di averli perduti per sempre. Al contrario, esiste un metodo efficace di recuperare dati cancellati per sbaglio o contenuti in hard disk rovinati. Scarica subito Stellar Data Recovery.

Si tratta del miglior software di recupero dati su Windows. Li recupera tutti, senza fatica e molto velocemente. Facile da usare, ti permette di recuperare documenti, email, foto, video e molto altro ancora che hai perso o cancellato per sbaglio su HDD, USB, Schede di Memoria e altro. Le sue caratteristiche sono davvero molto utili e incredibilmente vantaggiose:

recupera più tipi di file da diversi dispositivi di archiviazione ;

da diversi ; recupera i dati persi da unità danneggiate, formattate e infette da virus ;

da unità danneggiate, formattate e infette da ; recupera i dati da unità formattate , danneggiate, crittografate e 4K;

, danneggiate, crittografate e 4K; 100% accurato, affidabile e sicuro da usare.

Recupera Dati Cancellati per errore con Stellar Data Recovery

Scegli Stellar Data Recovery se hai bisogno di recuperare dati cancellati per errore. Perché assoldare un tecnico che ti chiede uno sproposito per fare il lavoro che fa questo software! Lo paghi una volta per sempre e hai a tua disposizione un servizio potente ed efficace per recuperare tutto quello che hai cancellato o perso nel tuo dispositivo Windows. Scegli la versione disponibile che fa per te. Sono tutte scontate a un prezzo formidabile.

Recupera i tuoi dati persi o cancellati da dischi rigidi inaccessibili .

. Recupera documenti persi, file di posta elettronica, foto, video e altro ancora.

Recupera da unità danneggiate e supporti crittografati con BitLocker .

e supporti crittografati con . Supporta HEIC, CR3 e molti nuovi formati di file.

Compatibile con Windows 11, 10, 8 e 7.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.