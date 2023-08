Metapen A8 per iPad dal 2018 al 2023 a prezzo RIDICOLO (-37%)

Hai deciso che la ApplePencil è troppo per le tue tasche? Allora devi assolutamente dare un’occhiata a questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la Metapen A8 a soli 21,99 euro, invece che 34,99 euro.

Nonostante il prezzo sia decisamente inferiore della più famosa penna digitale della mela morsicata posso assicurarti che farai fatica a vedere la differenza. Per la cifra che costa è assolutamente un best buy e poi oggi puoi anche avvalerti dello sconto del 37% che la rende ancora più allettante. È compatibile praticamente con tutti i gli iPad da 218 fino al 2023 ma per essere certo che vada bene per il tuo guarda le specifiche cliccando qui.

Metapen A8: costa pochissimo ma non delude

Questa penna digitale ha tutte le caratteristiche essenziali delle sue “sorelle” più blasonate e costose. Ad esempio è sensibile all’inclinazione e quindi ti darà la sensazione di scrivere o disegnare proprio su un pezzo di carta. La punta è sottile e molto sensibile. Ciò ti permette di fare tratti più o meno spessi in base a ciò che desideri.

Quando appoggi la mano, con la penna accesa, il tuo iPad non rileverà il palmo e quindi poi appoggiarlo tranquillamente senza rischiare di fare pasticci. Non c’è bisogno di associarla al tuo dispositivo, una volta che l’accendi puoi usarla subito. E ha una batteria in grado durare fino a 10 ore consecutive con una singola ricarica.

Assolutamente un’occasione d’oro che però scadrà a breve. Per cui fai in fretta, vai subito su Amazon e acquista la tua Metapen A8 a soli 21,99 euro, invece che 34,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

