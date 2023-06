Meta Quest 3 ufficiale: cala di prezzo Meta Quest 2 (e diventa più potente)

Meta, l’azienda precedentemente nota come Facebook, ha annunciato il lancio del suo nuovo dispositivo di realtà virtuale e mista, il Meta Quest 3. L’annuncio è stato fatto da Mark Zuckerberg in occasione del Meta Quest Gaming Showcase. Il nuovo visore VR, che sarà disponibile in tutti i paesi in cui Quest è attualmente supportato, presenta una risoluzione più elevata, prestazioni più potenti, la rivoluzionaria tecnologia Meta Reality e un design più sottile e confortevole.

Meta Quest 3 ufficiale: i dettagli

Il nuovo dispositivo, che sarà lanciato durante l’autunno di quest’anno, avrà un prezzo di partenza di 499,99$ (non è noto quale sarà il prezzo in Italia, sarà sicuramente svelato più avanti) per il modello da 128GB, con un’opzione di storage aggiuntiva per coloro che desiderano più spazio. Questo headset all-in-one super potenziato non necessita di cavi ed è dotato della tecnologia Meta Reality, che consente di fondere senza soluzione di continuità il mondo fisico con quello virtuale.

Il Meta Quest 3 combina il display ad alta risoluzione più avanzato di Meta con ottiche pancake per garantire che i contenuti appaiano meglio che mai. Questo sarà il primo headset a presentare un chipset Snapdragon di nuova generazione sviluppato in collaborazione con Qualcomm Technologies. Questo chipset offre più del doppio delle prestazioni grafiche rispetto alla GPU Snapdragon della generazione precedente presente nel Quest 2, garantendo prestazioni più fluide e dettagli incredibilmente nitidi nei giochi immersivi.

Insomma, Meta Quest 3 rappresenta un passo avanti significativo nel settore della realtà virtuale e mista, offrendo un’esperienza immersiva senza precedenti a un prezzo accessibile.

Inoltre, Meta ha annunciato una riduzione del prezzo del Meta Quest 2, che ora costerà 349,99€ per il modello da 128GB e 399,99€ per il modello da 256GB. I nuovi prezzi saranno applicati a partire dal 4 giugno. Questa manovra renderà l’accesso alla realtà virtuale ancora più accessibile per un pubblico più ampio. Inoltre, un imminente aggiornamento del software porterà un aumento delle prestazioni della CPU e della GPU sia per il Quest 2 che per il Quest Pro.

A questo punto, non resta che aspettare il calo di prezzo e approfittare della possibilità di acquistare l’ancora ottimo visore VR a un prezzo più che mai accessibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.